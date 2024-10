Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Am Donnerstagabend belästigt ein 25-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere Personen. Als die alarmierten Polizeibeamten eintreffen, eskaliert die Situation.











Ein 25 Jahre alter Mann soll am Donnerstagabend zunächst mehrere Personen am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte belästigt haben. Als die alarmierte Polizei eintraf, habe er die Einsatzkräfte beleidigt und angespuckt.