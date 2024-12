Stuttgart-Stadtmitte Männer gehen an Haltestelle aufeinander los – ein Verletzter

Ein 31-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen zwei Jugendliche in Stuttgart-Mitte belästigt haben. Daraufhin kommt es zu einer Auseinandersetzung an der S-Bahnhaltestelle. Die Polizei sucht Zeugen.