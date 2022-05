Tod nach Polizeieinsatz in Mannheim Erste Ergebnisse der Obduktion liegen vor

Ein 31-Jähriger fügt sich am Dienstag in einer psychischen Ausnahmesituation in Mannheim schwere Verletzungen zu. Die Polizei schießt dem Mann ins Bein, kurze Zeit später stirbt der Mann. Nun liegen die ersten Obduktionsergebnisse vor.