Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof: Mutmaßliche Betrüger festgenommen – Bundespolizei warnt vor Masche

Zwei Männer versuchen, einen 23-Jährigen zu überreden, ihnen ein Zugticket in die Schweiz zu kaufen. Der Mann wird misstrauisch und ruft die Polizei.
Zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren sollen am vergangenen Freitag versucht haben, einen 23-jährigen Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof zu betrügen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Polizisten fest, dass zumindest einer der beiden Verdächtigen in der Vergangenheit durch ähnliche Taten in Erscheinung getreten war. Die beiden mutmaßlichen Betrüger sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor der Betrugsmasche, die in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach vorkam.