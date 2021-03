1 Der Lokführer einer S-Bahn reagierte noch rechtzeitig (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Ein 26-jähriger Mann flüchtet am Hauptbahnhof vor einem Fahrkartenkontrolleur. Die Flucht endet für beide im Gleisbett – eine heranfahrende S-Bahn kommt noch rechtzeitig zum Stillstand.

Stuttgart - Wilde Szenen haben sich am Freitagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof abgespielt – mit einem beinahe dramatischen Ende. Nach Angaben der Polizei flüchtete ein 26-Jähriger, der zuvor offenbar ohne Fahrschein in einer S-Bahn unterwegs war, am Hauptbahnhof an der Bahnsteigkante entlang vor einem Kontrolleur. Als dieser den Mann schließlich zu fassen bekam, verloren beide das Gleichgewicht und stürzten gegen 9.30 Uhr gemeinsam ins Gleisbett.

Der Lokführer einer kurz danach einfahrenden S-Bahn erkannte die Situation, leitete eine Schnellbremsung ein und brachte den Zug gerade noch rechtzeitig zum Stillstand. Während der 26-jährige Kontrolleur unverletzt blieb, zog sich der Tatverdächtige leichte Verletzungen an Händen und Beinen zu – er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.

