Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Der 21-Jährige wurde geschlagen und mit einem Messer bedroht. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 21-Jähriger befindet sich am Sonntag am Stuttgarter Hauptbahnhof als er plötzlich von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen wird. Kurze Zeit später begegnen sich die beiden wieder, dieses Mal zückt der Täter ein Messer.















Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen einen 21 Jahre alten Mann am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte zunächst ins Gesicht geschlagen und diesen dann mit einem Messer bedroht. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, befand sich der 21-Jährige gegen 6.30 Uhr am Treppenabgang zum Hauptbahnhof Tief, als ihm der Täter aus bisher nicht bekannten Gründen ins Gesicht schlug und diesen dabei verletzte. Als sich der Verletzte kurze Zeit später am S-Bahnsteig aufhielt, kam der Täter offenbar erneut auf ihn zu und drohte ihm dieses Mal mit einem Messer. Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei ließ der Beschuldigte erst von dem Mann ab, als ihm Reisende zu Hilfe eilten. Der Mann entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung aufgenommen.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten, korpulenten Mann mit schwarzen Haaren und Bart handeln. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der Polizei zu melden.