Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof: Aggressive Betrunkene geht auf Polizisten los

1 Die betrunkene Frau wurde schließlich von der Polizei festgenommen (Archivbild). Foto: Leif Piechowski/Leif-Hendrik Piechowski

Die Polizei hat in Stuttgart eine betrunkene Frau festgenommen, die am Mittwochabend im Hauptbahnhof für Aufregung sorgte. Sie verbrachte die Nacht in der Zelle.











Eine betrunkene Frau ist am Dienstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte auf Beamte der Bundespolizei losgegangen. Nach bisherigen Informationen der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr auf die 26-Jährige aufmerksam, nachdem diese schwankend und mit einer Weinflasche in ihren Händen aus einer S-Bahn ausstieg. Die offensichtlich betrunkene Frau soll nach Polizeiangaben Schwierigkeiten gehabt haben, ihr Gleichgewicht zu halten.