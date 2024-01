1 Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 27-Jähriger soll am Freitag am Stuttgarter Hauptbahnhof zunächst einen Reisenden belästigt haben. Als eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn den Mann anspricht, eskaliert die Situation.











Ein 27 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am vergangenen Freitag am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn sowie Bundespolizisten angegriffen zu haben. Der stark Betrunkene wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.