Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Ein 35-Jähriger soll am Donnerstagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof auf dem Boden sitzend onaniert haben. Zwei Männer forderten ihn vergeblich aus, dies zu unterlassen und riefen dann die Polizei.











Ein 35 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte onaniert zu haben. Alarmierten Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest.