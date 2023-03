Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Der Mitarbeiter einer Toilettenanlage am Stuttgarter Hauptbahnhof bemerkt, dass ein Unbekannter Reisenden Zugang zu den Toiletten gewährt und dabei abkassiert. Als er ihn darauf anspricht, flüchtet dieser zunächst. Doch dann kehrt er zurück.









Ein 25 Jahre alter Mann soll am Samstagnachmittag einen 34 Jahre alten Mitarbeiter der Toilettenanlage am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, soll der 25-Jährige gegen 14 Uhr die Abwesenheit des Mitarbeiters genutzt haben, um Reisenden den Zugang zu den Toiletten zu gewähren, wofür der Verdächtige offenbar Geld verlangte. Als der 34-Jährige dies bemerkte und den Mann darauf ansprach, kam es schnell zu einem Streit, woraufhin der 25-Jährige flüchtete. Kurze Zeit später soll er jedoch zurückgekommen sein und den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben, bevor er erneut zur Flucht ansetzte.

Der 34-Jährige alarmierte die Bundespolizei, die den Verdächtigen im Rahmen einer Fahndung erwischte. Das Messer wurde nicht aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 bei der Bundespolizei zu melden.