1 Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ein 20-Jähriger will einen Sirup-Spender stehlen. Als Polizeibeamte ihn kontollieren, reagiert er äußerst aggressiv.











 Ein 20 Jahre alter, mutmaßlicher Dieb soll am Sonntagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof Polizeibeamte beleidigt und bedroht haben. Der Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.