Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Eine 47-Jährige legt sich am Stuttgarter Hauptbahnhof mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn an. Als die Polizei anrückt, rastet die Frau total aus und verletzt einen der Beamten.

Stuttgart-Mitte - Eine 47 Jahre alte Frau soll am Dienstagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte zunächst die Türen eines abfahrbereiten Regionalzugs blockiert haben. Als die hinzugerufenen Bundespolizisten sie kontrollieren wollten, rastete sie total aus und kratzte einen der Beamten blutig.

Wie die Polizei meldet, hatte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 09:30 Uhr die Bundespolizei alarmiert, weil die 47-Jährige die Türen eines abfahrbereiten Zuges an Gleis 15 blockiert haben soll. Zuvor hatte der Zugbegleiter sie offenbar nicht mitfahren lassen, da sie wohl keinen Fahrschein hatte. Als die Streife am Bahnsteig eintraf, schrie die polizeibekannte Frau die Polizisten an, beleidigte diese und weigerte sich vehement sich auszuweisen.

Als die Frau nach mehrfacher Zwangsandrohung zum Polizeirevier gebracht werden sollte, um ihre Identität festzustellen, versuchte sie sich aus den Griffen zu winden und kratzte dabei einen Beamten, sodass dieser nach Darstellung der Polizei eine blutende Wunde davontrug. Daraufhin rangen die Beamten die 47-Jährige kontrolliert zu Boden, fesselte sie und brachte sie zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die in Reutlingen wohnhafte Frau in eine Spezialklinik eingeliefert. Gegen sie wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

