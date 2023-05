Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Zwei Polizisten wurden bei dem Vorfall verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Zwei Streifenbeamte wollen einen 42 Jahre alten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof kontrollieren – die Lage eskaliert schnell. Am Ende sind zwei Polizisten und der Beschuldigte verletzt.









Ein 42 Jahre alter Mann soll am späten Montagabend zwei Bundespolizisten am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte attackiert und verletzt haben. Bei dem Vorfall zog sich auch der 42-Jährige Verletzungen zu. Der Verdächtige wird nun einem Haftrichter vorgeführt.