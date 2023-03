28-Jähriger belästigt Frau – dann greift er deren Freund an

Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

Am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte soll ein 28-jähriger Mann am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr eine Frau sexuell belästigt haben – anschließend geriet der Tatverdächtige mit dem Freund der Frau zusammen.

Am Bahnsteig sieben soll der Mann laut Polizei zunächst die 26-Jährige mehrmals gegen deren Willen am Arm gestreichelt haben. Als der 21-jährige Freund der Frau den Mann auf sein Verhalten ansprach, entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden, der schließlich handgreiflich wurde. Dabei verletzte sich der 21-Jährige an der Hand.

Polizisten konnten die drei Beteiligten noch vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Der betrunkene 28-Jährige wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens auf die Dienststelle gebracht. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Körperverletzung.