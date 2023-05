1 Die Polizei hat am Freitag einen 26-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Foto: IMAGO/photosteinmaurer.com/IMAGO/TOBIAS STEINMAURER

Ein 26-Jähriger hat am Freitag am Stuttgarter Hauptbahnhof für Aufsehen gesorgt. Der junge Mann attackiert und verletzt zwei Polizisten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein junger Mann hat am vergangenen Freitag am Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere Einsatzkräfte attackiert – zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fiel der 26-Jährige zunächst in einem ICE von München nach Stuttgart negativ auf. Unter anderem soll der Mann andere Reisende verbal angegangen haben, einen Zugbegleiter attackierte er wohl auch körperlich. Daraufhin sollte der Tatverdächtige in Stuttgart den Zug verlassen und dort der Bundespolizei übergeben werden. Doch auch gegenüber der hinzugerufenen Streife verhielt sich der polizeibekannte Mann laut Pressemitteilung äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte mehrfach.