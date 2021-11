25-Jähriger greift mehrere Polizisten an

Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein 25-Jähriger befindet sich gemeinsam mit acht Polizisten in einem Regionalexpress nach Stuttgart. Bei der Ankunft am Hauptbahnhof attackiert er die Beamten, die Situation gerät aus dem Ruder.















Stuttgart-Mitte - Ein 25 Jahre alter, betrunkener Mann soll am Freitagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte mehrere Polizisten angegriffen und beleidigt haben. Zwei Beamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, befanden sich acht uniformierte Polizeibeamte der Landespolizei Bayern gemeinsam mit dem 25-Jährigen gegen 19.15 Uhr in einem Regionalexpress von Crailsheim nach Stuttgart. Unvermittelt soll der 25-Jährige herumgeschrien haben. Als die Polizisten und der Verdächtige am Stuttgarter Hauptbahnhof ausstiegen, soll er einen der Polizeibeamten angegriffen haben, da er sich durch die Anwesenheit der Uniformträger belästigt fühlte. Die Polizisten drohten dem 25-Jährigen Zwang an, woraufhin er einen weiteren Polizeibeamten geschlagen haben soll. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und gefesselt.

Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei Stuttgart brachte den immer aggressiver werdenden Mann unter Anwendung von Zwang auf das Bundespolizeirevier. Dabei versuchte der im Kreis Schwäbisch Hall wohnhafte Mann sich zu sperren und beleidigte die eingesetzten Beamten durchweg. Als die Polizisten den Mann auf dem Revier durchsuchten, entdeckten sie ein Teppichmesser sowie mehrere Rasierklingen. Der 25-Jährige klagte über Schmerzen im Arm und über Abschürfungen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Untersuchung jedoch ab. Bei dem Vorfall wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Gegen den Verdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung ermittelt.