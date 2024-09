Am vergangenen Samstag feierten die Stuttgarter Kickers ihren 125. Geburtstag. Anlässlich der Feierlichkeiten präsentierten die Fans der Blauen vor der Regionalliga-Partie gegen den FSV Frankfurt eine große Choreo. Vier Stunden zuvor sollen es einige Vermummte offenbar auf diese abgesehen haben.

Kickers-Fans präsentieren die Choreo. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Gegen 10 Uhr, so die Polizei, meldeten Zeugen, wie sich einige Personen an der Bushaltestelle Hohe Eiche teils rot vermummten, und sich anschließend auf dem Weg in Richtung Gazi-Stadion auf der Waldau machten. Offenbar wollten sie sich Zugang zum Stadion verschaffen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt bereits einige Kickers-Fans befanden, die mit der Vorbereitung der Choreo beschäftigt waren. Der Zutritt konnte verhindert werden.

Als Beamte gegen 10.20 Uhr am Gazi-Stadion eintrafen, waren die Vermummten, bei denen es sich laut Zeugenaussagen um Fans des VfB Stuttgart gehandelt haben soll, nach Angaben der Polizei bereits verschwunden.

Zu unschönen Szenen soll es laut Polizei auch nach dem Spiel gekommen sein. So sollen Kickers-Fans die Abfahrt des Gäste-Fanbusses behindert haben. Eine Frau wurde dabei von einer Flasche getroffen und verletzt.