Gewalttat am Nordbahnhof in Stuttgart: Frau brutal verprügelt und über Gleise geschleift – Geschädigte gesucht

Gewalttat am Nordbahnhof in Stuttgart

1 Nach der Tat stiegen der Verdächtige und das Opfer in eine S-Bahn der Linie S6 ein. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine Frau und ein Mann geraten am Nordbahnhof in Streit. Dabei schlägt der Mann wie von Sinnen auf die Frau ein und schleift sie über die Gleise, bevor beide in eine S-Bahn steigen und davonfahren. Die Tat wird von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht zum Donnerstag an der S-Bahnhaltestelle Nordbahnhof in Stuttgart-Nord eine ebenfalls bislang unbekannte Frau verprügelt und anschließend über die Gleise gezogen haben. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten die Polizei, die nun nach weiteren Zeugen sowie nach dem Prügelopfer sucht.