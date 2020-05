1 Am Niederrhein haben Unbekannte einen Igel angezündet (Symbolbild). Foto: imago images/blickwinkel/M. Henning via www.imago-images.de

Am Niederrhein hat ein Spaziergänger einen grausigen Fund gemacht. Er entdeckte in einem Papierkorb im nordrhein-westfälischen Willich einen angezündeten Igel. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Willich - Die Polizei im nordrhein-westfälischen Willich ermittelt erneut wegen eines angezündeten Igels. Nach einer Reihe ähnlicher Fälle in den vergangenen Jahren entdeckte ein Spaziergänger nun wiederum einen verbrannten Igel in einem Papierkorb, wie die Ordnungshüter am Montag in Viersen mitteilten. Nach dem Fund des Kadavers hofft die Kriminalpolizei nun auf Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, insbesondere in den Willicher Grünanlagen.

Wegen angezündeter Igel hatte die Polizei in der niederrheinischen Stadt bereits in den vergangenen Jahren wiederholt ermitteln müssen. Im Jahr 2013 wurde gleich eine ganze Reihe solcher Fälle bekannt, in den Folgejahren wurden vereinzelte Funde von angezündeten Tieren gemeldet, der vorletzte vor gut einem Jahr.