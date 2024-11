Vorfall am Leonberger Bahnhof

1 Am Busbahnhof sollen sich der Busfahrer und ein Passagier gestritten haben. Foto: Simon Granville

Weil ein Fahrgast Essen und Trinken in der Hand hielt, will ein Busfahrer in Leonberg ihn nicht mitnehmen. Der anfangs verbale Streit eskaliert – und der Fahrgast schlägt dem Fahrer ins Gesicht.











Ein Streit ist am Dienstagmorgen am Leonberger Busbahnhof eskaliert: Ein Busfahrer ist von einem Fahrgast erst verbal und anschließend körperlich angegriffen worden. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg.

Gegen 9.20 Uhr wollte ein 28-Jähriger in den Linienbus in Richtung Mönsheim einsteigen. Die Mitfahrt wurde ihm vom 41-jährigen Busfahrer allerdings verwehrt, weil der Fahrgast laut Polizeibericht Essen und Trinken in den Händen hielt. Zwischen den beiden Männern habe sich zunächst ein Streitgespräch entwickelt. Der 28-Jährige sei schließlich kurz ausgestiegen, dann wieder eingestiegen – und habe schließlich dem Busfahrer laut Polizei unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn obendrein noch beleidigt. Lesen Sie auch Der 41-Jährige wurde nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte von der Polizei aber schließlich im Bereich der Rutesheimer Straße vorläufig festgenommen werden. Er wurde zum Polizeirevier Leonberg gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.