Vorfall am Hauptbahnhof Stuttgart

1 Auf einem S-Bahnsteig am Hauptbahnhof Stuttgart sprühte ein Mann mit einem Feuerlöscher herum. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 26-Jähriger schnappt sich einen Feuerlöscher und sprüht damit am S-Bahnsteig 101 am Hauptbahnhof Stuttgart herum. Als ihn Bahn-Mitarbeiter zur Rede stellen, bedroht er diese.

Stuttgart - Ein 26 Jahre alter Mann hat am Samstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte einen Feuerlöscher entleert und daraufhin Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn bedroht. Die Polizei sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen.

Wie die Beamten berichten, entfernte der 26-Jährige zunächst einen Feuerlöscher aus einem Nothilfekasten auf dem S-Bahnsteig 101 und versprühte daraufhin das Löschpulver, sodass der gesamte Bahnsteig in dichten Pulvernebel gehüllt war.

Eine Streife der DB-Sicherheit forderte den Mann daraufhin auf, dies zu unterlassen. Doch der polizeibekannte Mann bedrohte dann die beiden Mitarbeiter der Deutschen Bahn offenbar mit zwei zuvor abgebrochenen Glasflaschen.

Die Polizei sucht Zeugen

Unter Einsatz von Pfefferspray gelang es den Sicherheitskräften, den 26-Jährigen festzuhalten, bis die alarmierten Streifen der Bundes- und Landespolizei eintrafen.

Der im Landkreis Böblingen wohnhafte Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen, auf das Polizeirevier gebracht und im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und der Beeinträchtigung von Schutzvorrichtungen und Rettungsgeräten aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und eventuellen Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870-350 zu melden.