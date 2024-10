Vorfall am Hauptbahnhof Stuttgart: Betrunkener 38-Jähriger greift 74-Jährigen an

Ein betrunkener 38-Jähriger beleidigt am Sonntag im Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere Reisende. Ein 74-Jähriger stellt ihn zur Rede und wird von dem 38-Jährigen angegriffen.

Polizeibeamte haben am Sonntag im Stuttgarter Hauptbahnhof einen 38-jährigen Mann festgenommen. Er steht unter anderem im Verdacht, einen 74-jährigen Mann angegriffen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 38-Jährige gegen 17.30 Uhr am Querbahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs auf. Dort soll er ohne ersichtlichen Grund mehrere Reisende lautstark beschimpft haben. Als ein 74-Jähriger auf den Tatverdächtigen zuging und ihn wohl auf sein Fehlverhalten hinweisen wollte, soll der mit 1,74 Promille alkoholisierte 38-Jährige den 74-Jährigen tätlich angegriffen haben.

Einsatzkräfte eines Sicherheitsdienstes, die den Vorfall beobachteten, konnten den Beschuldigten nicht beruhigen. Sie fixierten ihn deshalb an der Wand und legten ihm Handfesseln an. Ein Bundespolizist, der auf dem Weg zum Dienst war, nahm sich der Sache an. Da der 38-Jährige den polizeilichen Anweisungen nicht Folge leistete und sich vehement wehrte, nahmen der Beamte und eine hinzugerufene Streife den Mann mit zur Dienststelle. Der 38-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.