Vorfälle häufen sich in Stuttgart: Mann erleidet in Cannstatt Herzinfarkt – Gaffer stören und filmen Rettung

Am Bahnhof von Bad Cannstatt kommt es am Montagabend zu erschütternden Szenen. Bei einem Herzinfarkt helfen die einen, die anderen stören. Das ist kein Einzelfall.
Es ist kurz nach 21 Uhr am Montagabend, als die Situation in einem Regionalzug plötzlich dramatisch wird. Ein Mann bricht zusammen, hat mutmaßlich einen Herzinfarkt. Der Zug bleibt am Bahnhof Bad Cannstatt stehen. Der Begleiter des Mannes und weitere Reisende bringen ihn auf den Bahnsteig, leisten Erste Hilfe und verständigen den Rettungsdienst.