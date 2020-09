Unbekannter fasst 29-Jähriger in S-Bahn an den Po

1 Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in einer S-Bahn: Ein Mann hat einer 29-Jährigen an den Hintern gegriffen. Foto: picture alliance/dpa/Tom Weller

Eine 29 Jahre alte Frau will am Bahnhof Zuffenhausen aus der S-Bahn steigen. Plötzlich fasst ihr ein unbekannter Mann an ihr Gesäß und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Ein bislang unbekannter Mann hat eine 29 Jahre alte Frau beim Aussteigen aus einer S-Bahn an den Po gegriffen. Die Polizei berichtet, dass die Frau gegen 0.40 Uhr am Bahnhof Zuffenhausen aus einer S-Bahn ausstieg. In diesem Moment soll der Täter ihr unvermittelt an ihr Gesäß gegriffen haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Laut Zeugenbeschreibung sei der Mann zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Er habe schwarze Haare und sei mit einem grün-karierten Hemd und einer anthrazitfarbenen Hose bekleidet gewesen, so die weitere Beschreibung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

