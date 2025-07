1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Eine 19-Jährige sitzt am Bahnhof in Tübingen neben einem 71-Jährigen auf einer Bank. Dieser packt sie und ringt sie zu Boden. Die Polizei rückt an.











 Ein 71 Jahre alter Mann soll am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Tübingen eine 19-Jährige brutal attackiert haben. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.