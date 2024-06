Stromausfall Bahnhof Schorndorf: Bagger reißt Oberleitung herunter

1 Der Bahnhof Schorndorf war vorübergehend ohne Strom. Foto: Pascal Thiel

Ein Baggerfahrer hat am Donnerstagabend einen größeren Schaden am Bahnhof Schorndorf verursacht, weil er mit dem Arm des Baggers einen Oberleitung herunterriss. Das hatte spürbare Folgen.











Ein Bagger hat am Donnerstag eine Oberleitung nahe des Schorndorfer Bahnhofs beschädigt, wonach dieser für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Laut Bundespolizei war ein 36-Jähriger gegen 20 Uhr mit dem Bagger entlang der Gleise gerollt, als er wegen nicht eingefahrenen Baggerarms mit einem Tragseil der Oberleitung in Berührung kam und diese herunterriss. Ein Teil der Leitung stürzte auf eine abgestellte S-Bahn, die beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Zudem fiel der Strom am Bahnhof aus, was Verzögerungen im Bahnverkehr auslöste.