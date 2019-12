1 Am Bahnhof in Ludwigsburg wurden Schüsse abgegeben. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/pio3

Während eines Streits am Bahnhof in Ludwigsburg zückt ein Unbekannter eine Schreckschusswaffe und schießt mehrere Male in die Luft. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg - Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagmorgen während eines Streits am Bahnhof in Ludwigsburg eine Schreckschusswaffe gezückt und einige Male geschossen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, befand sich der Unbekannte gegen 7.15 Uhr gemeinsam mit einer Gruppe in einer Gaststätte am Bahnhof. Dabei kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Mann die Schreckschusswaffe zog und in die Luft schoss.

Daraufhin gingen die Personen vor die Gaststätte, wo der Unbekannte zwei weitere Schüsse abgegeben haben soll. Als die Polizei eintraf, waren alle Beteiligten schon verschwunden. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 07141/185353 nach Zeugen.