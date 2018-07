Vorfall am Bahnhof Ludwigsburg Betrunkene beklauen Bäcker und rasten dann aus

Von red/pho 25. Juli 2018 - 15:05 Uhr

Die Polizistien mussten das aggressive Duo mit Handschellen fesseln. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Mann und eine Frau stehlen am Bahnhof in Ludwigsburg zwei Getränkedosen. Als die Polizei anrückt, wird das offenbar betrunkene Duo aggressiv.

Ludwigsburg - Die Polizei Ludwigsburg sucht nach Zeugen in einem Fall, der sich am Dienstagnachmittag am Ludwigsburger Bahnhof ereignet hat: Wie die Polizei berichtet, sollen eine 34-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann bei einem Bäcker zwei Getränkedosen geklaut haben. Zeugen informierten die Polizei, machten aber keine Angaben zu ihrer Person. Wieder andere Zeugen sollen gesehen haben, wie der Mann die Frau auf dem Bahnhofsvorplatz mehrmals geschlagen haben soll.

Das aggressive Duo wurde daraufhin von den Polizisten kontrolliert. Wahrscheinlich waren die mutmaßlichen Täter stark betrunken und hatten dazu noch Drogen konsumiert. Die beiden reagierten sehr aufgebracht, hatten keine Papiere dabei und ließen sich auch nicht beruhigen, wie die Polizei mitteilt. Daher habe man ihnen Handschellen anlegen müssen. Zur Vorsicht riefen die Beamten den Rettungsdienst. Auf der Fahrt ins Krankenhaus mussten die beiden Querulanten auch noch körperlich fixiert werden, weil sie sich so aggressiv aufführten. Auf der Fahrt beleidigten sie ohne Unterlass die beiden Polizisten im Krankenwagen. Zudem trat der 41-Jährige gegen den Brustkorb eines 32-jährigen Polizeibeamten, der sich dabei aber nicht verletzte.

Die Zeugen sollen sich noch einmal bei der Polizei melden

Im Krankenhaus konnte dann die Identität der beiden festgestellt werden. Sie mussten zur weiteren ärztlichen Versorgung im Klinikum bleiben. Auf beide kommt eine Anzeige wegen Beleidigung zu, der 41-Jährige wird sich obendrein für den Angriff gegen den Vollstreckungsbeamten verantworten müssen.

Da sämtliche Zeugen keine Personenangaben bei der Polizei hinterlassen haben, bitten die Ermittler diese Personen, sich bei ihnen unter der Nummer 07141/18-5353 zu melden.