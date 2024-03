1 Die Bundespolizei bittet Zeugen der Taten und die beiden beteiligten Kinder, sich bei ihnen zu melden (Symbolbild). Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Ein 59-jähriger Mann hat am Montag einen Buben am Ludwigsburger Bahnhof beobachtet, wie er ein Mädchen angefasst haben soll. Daraufhin hat er dem Kind ins Gesicht geschlagen.











Ein 59-jähriger Mann hat am Montag einen Buben am Ludwigsburger Bahnhof ins Gesicht geschlagen und sich wenig später selbst angezeigt. Laut Angaben der Polizei befand sich der Mann gegen 11.50 Uhr am Bahnsteig 2 des Bahnhofs, als er auf den Buben und ein Mädchen aufmerksam wurde. Der unbekannte Bub, der auf zehn bis zwölf Jahre geschätzt wird, soll dem gleichaltrigen Mädchen an die Brust gefasst haben. Daraufhin sei der 59-Jährige auf den Buben zugegangen und habe ihm ins Gesicht geschlagen.