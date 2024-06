1 Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein 40-Jähriger soll einer Frau am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen unvermittelt die Kette vom Hals gerissen und diese dann in einen Mülleimer geworfen haben.











Ein 40 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Montagnachmittag einer 53-jährigen Frau am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen eine Kette vom Hals gerissen und diese in einen Mülleimer geworfen zu haben. Die Frau wurde leicht verletzt, der Verdächtige vorläufig festgenommen.