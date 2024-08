Vorfall am Bahnhof in Bad Cannstatt

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Montagvormittag am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 27-jähriger Reisender wird am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt von einem noch Unbekannten attackiert. Es werden Zeugen gesucht.











Link kopiert



Ein noch Unbekannter soll am Montagvormittag am Bahnhof in Bad Cannstatt einem Reisenden ins Gesicht geschlagen und auf seine Tasche gespuckt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.