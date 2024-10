Vorfall am Bahnhof in Aalen

1 Objekt der diebischen Begierde: ein Döner. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Zwei Brüder sitzen am Mittwoch am Bahnhof in Aalen und essen Döner, als plötzlich ein Unbekannter auf sie zu kommt, sie beleidigt und einem der beiden den Döner aus der Hand reißt. Die Polizei sucht Zeugen.











