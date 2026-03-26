Vorfall am Bahnhof Bad Cannstatt: Streit um Döner eskaliert – Mann prügelt auf Imbissbesitzer ein

Ein 32-Jähriger isst am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt einen Döner – offenbar ohne bezahlt zu haben. Als der Imbissbesitzer ihn konfrontiert, schlägt er zu.
Ein Streit um einen nicht bezahlten Döner ist in der Nacht zum Donnerstag am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt eskaliert: Ein 32-Jähriger soll einen Imbissbesitzer mehrfach geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, bestellte der 32-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge gegen 0.55 Uhr bei einem Imbiss in der Bahnhofshalle einen Döner. Diesen verspeiste er an den Sitzgelegenheiten, noch ohne das Essen bezahlt zu haben.