Vorfall am Bahnhof Bad Cannstatt: Streit um Döner eskaliert – Mann prügelt auf Imbissbesitzer ein

Ein 32-Jähriger isst am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt einen Döner – offenbar ohne bezahlt zu haben. Als der Imbissbesitzer ihn konfrontiert, schlägt er zu.

Ein Streit um einen nicht bezahlten Döner ist in der Nacht zum Donnerstag am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt eskaliert: Ein 32-Jähriger soll einen Imbissbesitzer mehrfach geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, bestellte der 32-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge gegen 0.55 Uhr bei einem Imbiss in der Bahnhofshalle einen Döner. Diesen verspeiste er an den Sitzgelegenheiten, noch ohne das Essen bezahlt zu haben.

Als der 37-jährige Imbissbesitzer seinen Laden abschloss, stellte er laut der Polizei fest, dass der 32-Jährige ging, wohl ohne zu bezahlen. Am Bahnsteig 5 traf der Imbissbesitzer den vermeintlichen Zechpreller und konfrontierte ihn. Der 32-Jährige versuchte offenbar, mit seinem E-Roller zu flüchten, zwei Zeugen konnten das jedoch verhindern.

Im weiteren Verlauf wurde der Tatverdächtige der Polizei zufolge aggressiv und beleidigte und bedrohte den 37-jährigen Imbissbesitzer. Außerdem soll er ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass die Brille des Imbissbesitzers beschädigt wurde.

Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen alle Beteiligten vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung wurde eingeleitet.