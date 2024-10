1 Der 17-Jährige soll dem 38-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zwischen einem 38-Jährigen und einem Jugendlichen kommt es auf dem Cannstatter Volksfest zu einem Streit. Dieser verlagert sich zum Bahnhof Bad Cannstatt, wo die Situation schließlich vollends eskaliert.











Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll am vergangenen Freitag am Bahnhof Bad Cannstatt im Verlauf eines Streits einem 38-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser in den Gleisbereich fiel und dabei verletzt wurde.