1 Dem aggressiven Mann wurden Handschellen angelegt. Foto: dpa/Soeren Stache

Als Sicherheitskräfte am Donnerstag in Backnang eine S-Bahn kontrollieren, stoßen sie auf einen Fahrgast mit einem aggressiven Hund. Während der betrunkene Mann schläft, beißt sein Hund zu.











Ein 23 Jahre alter Mann mit Hund leistete am Donnerstagabend in einer S-Bahn am Bahnhof Backnang Widerstand gegen die eingesetzten Beamten der Landes-und Bundespolizei – einem Mitarbeiter der Bahn biss das Tier in die Hand.