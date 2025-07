Vorfahrt missachtet: Radfahrerin bei Unfall in Nürtingen verletzt

Radfahrerin bei Unfall in Nürtingen verletzt

1 Die 19-Jährige soll einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes übersehen haben. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Eine 19-Jährige ist am Dienstagabend in Nürtingen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Sie hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet.











Eine 19-jährige Mountainbike-Fahrerin hat am Dienstagabend in Nürtingen beim Überqueren einer Kreuzung einen Unfall verursacht. Laut Polizei war sie gegen 19.30 Uhr auf der Sudetenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit dem Breiten Weg geradeaus weiterfahren. Dabei übersah sie offenbar einen von rechts kommenden Mercedes, der von einem 37-Jährigen gelenkt wurde.