1 Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil er die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs missachtet hat, hat ein 86-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht.















Ein Schaden in Höhe von etwa 55.000 Euro ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Kirchheim entstanden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein 86-jähriger Autofahrer kurz vor 15 Uhr von der Hülenbergstraße nach links in die Eichendorffstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-Jährigen, der mit seinem Auto auf der Eichendorffstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.