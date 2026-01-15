Vorfälle nach VfB-Heimspielen: Gibt es eine gewaltbereite Fan-Szene im Raum Esslingen?

Zwei Mal innerhalb kurzer Zeit werden Vorkommnissen nach VfB-Heimspielen im Raum Esslingen gemeldet. Die Polizei und der Bundesligist nehmen dazu Stellung.
Unerwünschte Nebenwirkungen eines Fußballspiels des VfB Stuttgart: Am Dienstagabend sollen laut Polizei Fans der Gastmannschaft von Eintracht Frankfurt auf dem Parkplatz beim Bahnhof in Oberesslingen in der Ulmer Straße von einer bis zu 40-köpfigen Personengruppe angegriffen und verletzt worden sein. Es wäre nicht der erste Vorfall dieser Art im Raum Esslingen.