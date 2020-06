Mallorca-Reisen nach Corona Eines der ersten Flugzeuge startet in Stuttgart

Reiseexperten blicken inzwischen wieder optimistisch in die Zukunft. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass Spanien die Öffnung für den Tourismus wagt – mit einem Pilotprojekt auf den Balearen. Eines der ersten Flugzeuge nach Mallorca soll am Mittwoch, 17. Juni, in Stuttgart starten.