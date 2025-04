Vorfälle in Wimsheimer Kita: Kein hinreichender Tatverdacht auf Misshandlung von Kindern

1 Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen in der Wimsheimer Kita wurden eingestellt. Foto: Simon Granville

Die Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen gegen pädagogische Fachkraft ein. Die Freistellung läuft weiter.











Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Eltern und die Öffentlichkeit mit der Nachricht aufgeschreckt wurden, dass es in der Kindertagesstätte in Wimsheim womöglich Fälle von Gewalt und sexuellen Missbrauchs gegen Kinder gegeben haben könnte. Eltern hatten eine pädagogische Fachkraft der kommunalen Einrichtung, in der rund 150 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut werden, bei der Polizei angezeigt. Vor einigen Wochen wurde das Verfahren nun von der Staatsanwaltschaft eingestellt, weil sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben hat.