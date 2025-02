1 Die Einbrecher in Weilimdorf verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Während Unbekannte in den vergangenen Tagen in Stuttgart-Weilimdorf bei einem Wohnungseinbruch reiche Beute machten, blieb es im Stuttgarter Norden bei dem Versuch. Die Polizei bittet nun in beiden Fällen um Hinweise.











Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 30. Januar, und Sonntag, 2. Februar, in eine Wohnung an der Tachenbergstraße in Stuttgart-Weilimdorf eingebrochen, bei einer Wohnung an der Heilbronner Straße im Stuttgarter Norden blieb es beim Versuch.