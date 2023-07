1 In beiden Fällen konnte die Polizei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. (Symbolbild) Foto: imago/Pressedienst Nord/Björn Hake

Am Wochenende ist es laut Polizei zu mehreren Fällen von sexueller Belästigung durch Exhibitionisten gekommen. Tatverdächtige werden geschnappt, Zeugen gesucht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Polizeibeamte haben am Freitag in der Marienstraße und am Samstag an der Stadtbahnhaltestelle „Fasanenhof“ in Stuttgart zwei Männer vorläufig festgenommen, die unabhängig voneinander im Verdacht stehen, Frauen sexuell belästigt zu haben. In der Marienstraße soll der 26-jährige Tatverdächtige am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr vor einem Erotik Shop onaniert haben. Eine Frau, die an ihm vorbeilief, meldete den Vorfall der Polizei. Beamte nahmen den Mann kurz darauf im unmittelbaren Bereich vorläufig fest.