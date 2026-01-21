Vorfälle in Sillenbuch: Mit Welpen gelockt – Erneut Kinder im Umfeld einer Schule angesprochen

Bereits im vergangenen Jahr sind im Stuttgarter Stadtbezirk Sillenbuch mehrere Kinder im Umfeld von Schulen von Fremden angegangen worden. Jetzt gibt es zwei weitere Fälle.
Als ein achtjähriges Mädchen am vergangenen Freitagnachmittag in Stuttgart-Sillenbuch unterwegs ist, wird es von einem fremden Mann angesprochen. Der Vorfall spielt sich in der Mendelssohnstraße ab, nicht weit von der Deutsch-Französischen Grundschule entfernt, die die Drittklässlerin besucht. Gegen 16.30 Uhr tritt der Mann an das Kind heran.