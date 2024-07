Vorfälle in München: Hitlergruß und rechter Gesang beim Public Viewing

Eine Frau zeigt beim Public Viewing des Achtelfinales der deutschen Nationalmannschaft den Hitlergruß. Es bleibt am Abend nicht der einzige Vorfall dieser Art in München.

Eine Frau soll beim Public Viewing des EM-Achtelfinales zwischen Deutschland und Dänemark in München mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben. Zudem habe die 44-Jährige eine Strophe des Deutschlandlieds mit volksverhetzendem Inhalt gesungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als ein anderer Gast das mitbekam, verständigte er die Beamten. Diese nahmen die Münchnerin vorläufig fest.

Gut zwei Stunden später kam es am Samstagabend in einem Lokal in der Altstadt zu einem weiteren Vorfall: Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau soll dort ebenfalls den Hitlergruß gezeigt haben. Auch hier verständigten andere Gäste demnach die Polizei.

Die 44-Jährige und der 58-Jährige müssen sich nun wegen des Verwendens von verfassungsfeindlichen Kennzeichen verantworten.