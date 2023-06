Muss Flüchtling in die Psychiatrie?

Vorfälle in Markgröninger Unterkunft

1 Am Landgericht Stuttgart sind vier weitere Prozesstage angesetzt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das Landgericht Stuttgart untersucht Vorwürfe der versuchten schweren Brandstiftung und Körperverletzung in einem Heim in Markgröningen.









Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts hat es in seinem Leben nicht leicht gehabt und mit seinen 35 Jahren schon eine weite Reise hinter sich. Das Mitglied einer siebenköpfigen Familie floh mit 24 Jahren aus seinem Heimatland vor dem Krieg nach Kenia zu Verwandten und von dort aus zwei Jahre später über Uganda in den Sudan. 2011 landete er schließlich in Libyen, von wo aus er auf der Flucht vor dem Krieg und der Armut über das Mittelmeer nach Italien kam.