Vorfälle in Ludwigsburg und Remseck: Mann verfolgt, berührt und attackiert Frauen

1 Die Polizei brachte den Mann in die Psychiatrie. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Eine 35-Jährige wird in Ludwigsburg in einen Hof verfolgt und angefasst. Eine 55-Jährige wird in Remseck geschubst. Verantwortlich für beide Fälle ist wohl ein 31-Jähriger.











Link kopiert



Ein 31-Jähriger hat am Montag in Ludwigsburg und Remseck wohl mehrere Frauen belästigt und geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, verfolgte zunächst ein Unbekannter gegen 11.45 Uhr eine 35-Jährige in der Hauffstraße in Ludwigsburg bis in einen Hof hinein, wo er die Frau an der Schulter berührte und ihr über das Haar strich. Die 35-Jährige rief daraufhin um Hilfe, was ihren Verfolger in die Flucht schlug.