Vorfälle in Korntal-Münchingen

1 Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung in mehreren Fällen, die sich am 10. Januar in Korntal-Münchingen ereignet haben. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Polizei nimmt am Freitag, 10 Januar, einen 34-Jährigen vorläufig fest, der mehrere Frauen am Gesäß und am Oberschenkel angefasst haben soll. Unter seinen Opfer ist auch ein zehnjähriges Mädchen.











Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt wegen sexueller Belästigung in mehreren Fällen. Diese hatten sich am Freitag, 10. Januar, in Korntal-Münchingen ereignet.