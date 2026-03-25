Vorfälle in der Region Stuttgart: Feuerlöscher in mehreren S-Bahnen versprüht – Polizei sucht Zeugen

In mehreren S-Bahnen in der Region Stuttgart haben Personen mit Feuerlöschern gesprüht. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen.
In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend sind in mehreren S-Bahnen in der Region Stuttgart Feuerlöscher entleert worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurden die Beamten zunächst am Montagabend gegen 18:55 Uhr von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn informiert, dass unbekannte Personen einen Feuerlöscher in der S-Bahn der Linie S60 in Richtung Böblingen aus der Verankerung genommen haben sollen. Anschließend sollen die Personen den enthaltenen Löschschaum bis zur Entleerung im Zug verteilt haben.