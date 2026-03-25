Vorfälle in der Region Stuttgart: Feuerlöscher in mehreren S-Bahnen versprüht – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend sind in mehreren S-Bahnen in der Region Stuttgart Feuerlöscher entleert worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurden die Beamten zunächst am Montagabend gegen 18:55 Uhr von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn informiert, dass unbekannte Personen einen Feuerlöscher in der S-Bahn der Linie S60 in Richtung Böblingen aus der Verankerung genommen haben sollen. Anschließend sollen die Personen den enthaltenen Löschschaum bis zur Entleerung im Zug verteilt haben.

Während der Anzeigenaufnahme im Betriebswerk in Plochingen erhielten die Beamten die Mitteilung, dass in einer weiteren S-Bahn ein Feuerlöscher entleert wurde. Gegen 19:25 Uhr wurde laut der Bundespolizei ein dritter Fall gemeldet, bei dem ein Feuerlöscher in der S4 in Richtung Marbach offenbar missbräuchlich verwendet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten soll es sich bei den mutmaßlichen Tätern in diesem Fall um eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe im Alter von 14 bis 15 Jahren gehandelt haben. Einer von ihnen trug offenbar eine rosafarbene Jogginghose.

Ein weiterer Fall mit gleicher Vorgehensweise soll sich im Anschluss in der S5 im Bereich Bietigheim ereignet haben, so die Bundespolizei. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg. Letztlich wurde der Beamten am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr ein fünfter Vorfall gemeldet, bei dem erneut ein Feuerlöscher wohl missbräuchlich verwendet wurde. Hier bemerkte der Lokführer beim Halt einer S-Bahn in Leonberg, dass der Innenraum der Bahn mit dem Löschmittel besprüht wurde.

Die Bundespolizei ermittelt in den Fällen unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 55049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.