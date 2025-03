Vorfälle in Böblinger Therme – belästigt Stammgast Frauen?: „Jetzt ist man wirklich nirgendwo mehr sicher“

1 Um das Wohlbefinden in der Böblinger Mineraltherme ist es derzeit nicht bei allen Besuchern gut bestellt. Foto: Eibner-Pressefoto/Archiv

Ein viral gegangener Tiktok-Clip und eine Google-Bewertung werfen Fragen zur Sicherheit in der Mineraltherme Böblingen auf. Es ist unter anderem die Rede von wiederholten Belästigungen durch einen Stammgast – das Personal soll untätig geblieben sein. Was steckt hinter den Vorwürfen?











Es sind harte Worte, die in der jüngsten Google-Bewertung der Böblinger Mineraltherme fallen: „Ich würde jeder Frau davon abraten, alleine in dieses Schwimmbad zu gehen.“ Und: „Wir gehen mit keinem guten Gefühl mehr in die Therme.“ Was ist passiert?