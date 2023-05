Feuerwehr muss Hund am Wasen aus Auto befreien

Am Rande des Stuttgarter Frühlingsfests

1 Am Wochenende musste die Feuerwehr am Wasen einen Hund aus einem Auto befreien. Foto: dpa/Stephan Jansen

Die Feuerwehr muss am Wochenende zum Wasen ausrücken, um einen Hund aus einem Fahrzeug zu befreien. In einem weiteren Fall kommt die Besitzerin rechtzeitig zurück.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am vergangenen Wochenende musste die Stuttgarter Feuerwehr mehrfach zum Stuttgarter Frühlingsfest ausrücken, weil Menschen ihre Hunde bei Sonnenschein und warmen Temperaturen im Auto zurückließen. Laut Sprecher Daniel Anand öffneten die Einsatzkräfte in einem Fall das Fahrzeug mit speziellem Werkzeug, um so das Tier aus dem Auto zu befreien.